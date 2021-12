Carlos Farrenberg conquista prata nos 50m livre S13

O brasileiro Carlos Farremberg conquistou na noite desta quarta-feira, 14, a medalha de prata na final de 50 metros estilo livre na categoria S13 no Estádio Aquático Olímpico, no Parque Olímpico, na Barra, zona oeste do Rio.

Carlos Farremberg terminou a prova com o tempo de 24.17. A medalha de ouro ficou com o paratleta da Belarus Ikar Boki, que fez o tempo de 23.44, e a de bronze com o Muzaffar Tursunkhujaev.

<GALERIA ID=20692/>

Tweets by Rio2016

adblock ativo