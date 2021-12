Campeões paralímpicos viram estrelas na chegada à cidade

Depois do título de campeões paralímpicos de futebol de 5, os jogadores baianos Jefinho e Cássio vêm ganhando uma homenagem após a outra. Festejados na chegada ao aeroporto de Salvador, nesta terça-feira, 20, por parentes e colegas do Instituto de Cegos da Bahia (ICB), eles desfilaram em carro do corpo de bombeiros pela cidade antes de uma nova recepção no ICB.

A presença da dupla no pátio da instituição, no Barbalho, deixou o espaço pequeno para comportar alunos, dirigentes e amigos. Houve exibição de faixas reconhecendo a medalha de ouro e um "lanche" degustado em homenagem aos campeões, como definiu a presidente do ICB, Heliana Diniz.

Encerrada a participação no ICB, Jefinho seguiu para Candeias, sua cidade, onde também foi festejado. Enquanto isso, Cássio teve homenagem dos vizinhos. "Organizamos uma festa surpresa para ele, no nosso condomínio", contou a mulher, Gislene Ramos.

O próprio Cássio, ao lado de Jefinho, contou que estavam de volta embalados por outros 'mimos' recebidos no Rio de Janeiro. "Na noite de ontem (segunda-feira), ganhamos uma festa massa e a surpresa feita por Ronaldinho Gaúcho, que comemorou conosco", disse o fixo Cássio.

Para Jefinho, o maior momento da "surpresa" foi quando Ronaldinho deu um abraço nele, conferiu a medalha de ouro e declarou ter visto os gols marcados pelo craque baiano dono da camisa 7 do Brasil.

Embaixador paralímpico nos Jogos, Ronaldinho compareceu ao evento de repente e cantou a música "Eu sou do mundo, um vencedor", em parceria com os compositores Jhama e Pablo Luiz.

A série de reconhecimentos pelo título conquistado pela dupla prossegue hoje, às 15h30, quando o governador Rui Costa receberá Jefinho e Cássio na governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Eles terão a companhia da nadadora Verônica Almeida, que também disputou a Paralimpíada e foi medalha de bronze em Londres-2012.

Pausa para treino

Se depender do técnico do time do ICB, Gérson Coutinho, a farra termina no sábado com o recomeço dos treinamentos para o Campeonato Brasileiro da Série A. Atual vice-campeã, a equipe vai buscar o sétimo título da competição, que levou a taça de 2009 a 2014.

"Em 2015, perdemos para o Agafuc, do Rio Grande do Sul, por 1 a 0. A gente venceu seis anos seguidos, e eles, para segurarem um título, contrataram jogadores angolanos e argentinos", disse Coutinho.

Fominhas de títulos, Cássio e Jefinho avisaram que vão empurrar as férias para adiante. "Vai ser aquele descanso rápido, mas já com foco no Brasileiro, para retomar a nossa hegemonia", afirmou o fixo.

Para Jefinho, o descanso com a mãe, Agripina Conceição, e o irmão Jorge durará apenas esta semana em Candeias. "Termina uma competição, comemora um pouco e já pensa na próxima. É para continuar conquistando vitórias para a Bahia", completou.

Ainda no aeroporto, o camisa 7 lamentou a falta de apoio para o time do ICB. Apesar dos seis títulos da principal competição brasileira de futebol de 5, o time não tem um patrocinador. "Espero que a Rio-2016 seja um divisor de águas para todo o esporte paralímpico", cobrou.

O craque lembrou que o público fez a diferença apoiando em massa os Jogos: "Mostramos nosso potencial, tivemos mais de dois milhões de ingressos vendidos e a torcida brasileira foi lá ver atletas de alto nível competindo".

Referindo-se ao próprio clube no qual atua, destacando que o time é hexacampeão brasileiro, Jefinho disse não entender por que não surgem patrocinadores.

"Falta realmente essa visão das empresas para o potencial que nós temos. Esperamos que agora seja um futuro melhor para mim, todos do futebol de 5, para o ICB e que, finalmente, a gente consiga esse patrocinador", concluiu o pivô.

