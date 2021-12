Brasileiros são eliminados no tênis de mesa

Os brasileiros não conseguiram avançar no tênis de mesa neste sábado, 10, nos Jogos Paralímpicos, no Rio. Apesar de o brasileiro Diego Nogueira ter derrotado o italiano Mohamed Kalem por 3 sets a 2, não conseguiu se classificar para a próxima fase do torneio. Com uma vitória e uma derrota, Diego, que competiu no individual masculino classe 9, ficou em terceiro lugar no seu grupo.

Já a brasileira Thais Severo perdeu para a sul-coreana Jiyu Yoon por 3 a 0 e também ficou em terceiro lugar no grupo. Thais competiu na categoria individual feminino classe 3, como cadeirante.

Aloisio Lima, também brasileiro, perdeu para Paul Davies, da Grã-Bretanha, por 3 a 2. Aloisio ficou em terceiro lugar no grupo, com duas derrotas. O brasileiro competiu na classe 1, como cadeirante.

Os atletas de tênis de mesa são divididos em 11 classes, sendo que quanto maior o número da classe, menor é o comprometimento físico-motor.

