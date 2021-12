Brasileira quebra recorde mundial do disco em seletiva paralímpica

A segunda etapa da seletiva da seleção brasileira de atletismo paralímpico para os Jogos de Tóquio (Japão) teve início nesta terça-feira, 15, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, com quebra de recorde mundial. Campeã mundial do lançamento de disco na classe F52 (cadeirantes), Beth Gomes registrou 16,92 metros, batendo a marca anterior, que era dela mesma, em três centímetros.

"Vim participar focada na preparação para Tóquio. O recorde [mundial] veio, mas não estava esperando. É consequência dos lançamentos. Este encaixou e estou muito feliz. Espero fazer meu melhor em Tóquio e trazer a tão sonhada medalha seja ela qual for a cor, mas estou trabalhando muito para trazer a douradinha", celebrou a lançadora, que foi diagnosticada com esclerose múltipla em 1993, em depoimento ao Twitter oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

O Brasil tem 54 vagas paralímpicas no atletismo, sendo que 13 pertencem aos campeões mundiais de 2019, em Dubai (Emirados Árabes Unidos), como é o caso de Beth. Os demais 41 lugares estão em disputa na seletiva, cuja segunda etapa vai até sábado, 19, e reúne atletas de meio fundo, fundo, saltos e provas de campo.

Nesta terça, 15, dois atletas alcançaram índice para Tóquio e aguardam o término da seletiva e a homologação dos resultados junto ao Comitê Paralímpico Internacional (IPC) para terem os respectivos nomes confirmados na delegação. No arremesso de peso, Emanoel Victor (F37, paralisia cerebral) alcançou a marca de 14m58, oito centímetros acima do mínimo exigido. Izabela Campos, por sua vez, cravou 35m60 no lançamento de disco da classe F11 (cego total). O índice era 35m41.

A primeira etapa da seletiva foi realizada entre terça-feira, 8, e sábado, 12, da semana passada, envolvendo apenas velocistas. Dois deles, ambos em classes para atletas com paralisia cerebral, alcançaram índices para Tóquio: Fábio Bordignon nos 100m (T35), e Ricardo Mendonça nos 200m (T37).

