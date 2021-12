Brasil vence Argentina e conquista o penta paralímpico no futebol de 5

Com um gol solitário de Nonato, o Brasil conquistou o pentacampeonato no futebol de 5 paralímpico na manhã deste sábado, 4, ao vencer a Argentina por 1 a 0 nos jogos de Tóquio.

Essa é a 5ª conquista seguida do Brasil na modalidade, tendo vencido também em Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e no Rio-2016. Além disso, o Brasil detém o recorde de jamais ter perdido uma partida sequer do esporte nas Paralimpíadas.

Para a conquista da medalha de ouro, o Brasil derrotou China, Japão e França na fase de grupos e bateu a seleção de Marrocos na semifinal.

A medalha ainda foi responsável por bater um outro recorde. Com a 22ª conquista dourada, a delegação brasileira superou o recorde que havia sido estabelecido em Londres-2012, onde conquistou 21 ouros.

No momento, o Brasil ocupa a 7ª colocação no quadro geral de medalhas com 22 ouros, 17 pratas e 29 bronzes, totalizando 68 medalhas.

adblock ativo