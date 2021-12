Brasil perde para os EUA no goalball feminino e disputará bronze contra o Japão

A seleção brasileira feminina de goalball foi derrotada nesta quinta-feira, 2, pelos Estados Unidos por 3 a 2, nos pênaltis, nas semifinais da Paralimpíada de Tóquio. A prorrogação terminou empatada por 2 a 2 no Centro de Convenções Messe, na cidade de Chiba. Com este revés, as brasileiras vão disputar a medalha de bronze contra o anfitrião Japão. O duelo será realizado nesta sexta-feira, 3, à 1h15 (horário de Brasília).

Caso o Brasil vença, conquistará medalha inédita para o goalball feminino. Nesta atual edição dos Jogos, as brasileiras repetem, até o momento, a campanha da Rio 2016. No Rio de Janeiro, o Brasil disputou o bronze contra os Estados Unidos, perdeu por 3 a 2, e, consequentemente, ficou em quarto lugar.

Além disso, Brasil e Estados Unidos já haviam se enfrentado em Tóquio 2020. Na primeira fase, as brasileiras perderam por 6 a 4 na estreia da competição.

O jogo

A partida foi bastante equilibrada como era previsto. No primeiro tempo, as brasileiras saíram vitoriosas por 2 a 0, com dois gols de Jéssica Gomes. Assim como nas quartas de final contra a China, a defesa do Brasil foi impecável.

Após o intervalo, na segunda metade da etapa complementar, as norte-americanas diminuíram com Amanda Denis (2 a 1). Em seguida, ela novamente surgiu como destaque no jogo. Restando apenas 15s14 para o fim do segundo tempo, a norte-americana marcou o gol que levou a partida para a prorrogação.

A partir daí, o duelo não permitia mais erro, quem balançasse a rede adversária disputaria a decisão (golden goal). No primeiro tempo ninguém conseguiu furar a defesa oponente, o mesmo ocorreu na segunda etapa.

O jeito foi decidir a vaga para a final na cobrança de pênaltis (extra-throws). Lisa Czechowski , Amanda Denis e Eliana Mason converteram as finalizações para os EUA. Já Ana Carolina Custódio e Moniza Lima fizeram para o Brasil.

O quarteto Jéssica Gomes, Victória Amorim, Kátia Silva e Ana Gabriely (Gaby) desperdiçou os lançamentos brasileiros, enquanto a dupla Marybai e Asya Miller perdeu suas oportunidades.

Campanha em Tóquio 2020

Além da derrota para os EUA na fase de grupos, as brasileiras empataram com o anfitrião Japão por 4 a 4 e perderam para a Turquia, atual campeã paralímpica, por 8 a 4, resultados que deixaram o país precisando vencer na última rodada para passar de fase. Mas contra o atual campeão africano Egito, a seleção sul-americana deslanchou e goleou por 11 a 1.

Nas quartas de final, a seleção brasileira derrotou a China, medalhista de prata nas últimas três edições da Paralimpíada (Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016), por 1 a 0 no segundo tempo da prorrogação em um jogo muito equilíbrio.

adblock ativo