Brasil perde para Alemanha no basquete em cadeira de rodas

A Seleção Brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas perdeu nesta sexta-feira, 9, para a Alemanha por 77 a 32 na Arena Olímpica do Rio. A alemã Mareike Miller foi o destaque da partida com 22 pontos. As brasileiras abusaram dos erros em arremessos, enquanto as alemãs, atuais campeãs paralímpicas, tiveram um aproveitamento muito melhor. Pelo Brasil, a maior pontuadora foi Vileide Almeida, a Vivi, com aete pontos.

Foi o segundo jogo da seleção brasileira, que tinha vencido a Argentina nesta quinta-feira, 8, por 85 a 19. As alemãs, por sua vez, estrearam hoje na competição e impuseram um placar elástico sobre as donas da casa. A Alemanha vai tentar a segunda vitória seguida contra a Grã-Bretanha neste sábado, 10. As britânicas voltam à quadra no domingo, 11, para jogar contra o Brasil, que tentará sua recuperação no torneio.

Domínio

O primeiro ponto foi alemão, mas demorou alguns lances para que isso acontecesse. O Brasil chegou a empatar no lance seguinte, mas a Alemanha abriu boa vantagem. Enquanto as brasileiras erravam seus arremessos, as adversárias tinham uma pontaria mais calibrada e venceram o primeiro quarto por 23 a 2.

A torcida, até então pouco participativa, começou a gritar mais e lembrar a torcida brasileira que tanto perturbou os adversários na Olimpíada. Cada cesta brasileira era comemorada como um gol, enquanto as alemãs eram vaiadas quanto tentavam lances livres. Cada erro de arremesso adversário era muito comemorado.

As brasileiras conseguiram encaixar uma sequência de três cestas, mas a reação não foi à frente. Constantes e com melhor pontaria, as alemãs apostavam nos contra-ataques para manter a boa vantagem. O primeiro tempo terminou 45 a 13 para as alemãs. O terceiro quarto continuou da mesma forma. A torcida comemorou muito a cesta brasileira no estouro do relógio, mas o placar era amplamente desfavorável: 63 a 21 para as adversárias.

Apoio

No último quarto, a Alemanha administrou a boa vantagem no placar. As brasileiras não desistiram em nenhum momento e chegaram a melhorar a pontaria nos minutos finais, mas o placar já estava consolidado.

A torcida apoiou o time da casa o tempo todo e também aplaudiu muito as brasileiras no fm do jogo. As alemãs saíram vencedoras e, apesar de vaiadas durante a partida, também foram aplaudidas pelo público após a vitória.

