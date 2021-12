Brasil leva 72 medalhas na Paralimpíada de Tóquio 2020

A Paralimpíada de Tóquio termina neste domingo, 5, com a cerimônia de encerramento no Estádio Olímpico. O porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento da Paralimpíada de Tóquio (Japão) foi o multmedalhista Daniel Dias, que foi eleito membro do Conselho dos Atletas do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês).

Nesta edição da Paralimpíada, o Brasil terminou na sétima posição, com 22 medalhas de ouro, 20 de prata e 30 de bronze e chegou a 100 medalhas de ouro em paralimpíadas. O primeiro lugar ficou a China, com 96 medalhas de ouro, 60 de pratas e de 51 de bronze, o segundo lugar com a Grã-Bretanha, com 41 de ouro, 38 de prata e 45 de bronze e o terceiro lugar com os Estados Unidos, com 37 de ouro, 36 de prata e 31 de bronze.

A próxima edição das Paralímpíadas será em Paris, daqui a três anos. O intervalo para os próximos Jogos Paralímpicos será mais curto em virtude do adiamento por um ano da Tóquio 2020 em função da pandemia do novo coronavírus.

