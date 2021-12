Brasil finaliza 1º dia da Paralimpíada com quatro pódios

O bronze de Ítalo Pereira nos 100m costas classe S7 (deficiência motora) na natação coroou uma estreia brasileira brilhante nos Jogos Paralímpicos Rio-2016, a melhor da história. Pela manhã, Odair Santos levou prata nos 5.000m rasos classe T11 (deficientes visuais) e, na tarde, Ricardo Costa arrancou o ouro do recordista mundial no salto em distância classe T11. Pela noite, Daniel Dias foi ouro nos 200m livres classe S5. No geral, um bom primeiro dia para o país, que briga para ficar entre o top 5 do quadro de medalhas.

Foi logo na primeira prova individual da Paralimpíada, os 5.000m rasos masculino, que o Brasil conquistou sua primeira medalha, de prata. Odair Santos, medalhista em todas as suas participações em Jogos Paralímpicos, tinha como meta deixar para trás os momentos complicados que viveu nos últimos torneios. Em Londres-2012, sentiu a coxa e não completou a prova. No Mundial de Doha, em novembro passado, desmaiou na prova e foi carregado pelo guia até a linha de chegada. Nesta quinta-feira, 8, veio a redenção com a medalha de prata.

"Me disseram que fui muito ovacionado em Doha no Mundial, mas estava desacordado e não percebi nada. Hoje não, eu pude presenciar realmente esse momento e toda a força da torcida. Acho que não tem sensação melhor do que essa", disse.

O brasileiro terminou a prova com 15m17s, 1,5 segundo atrás do queniano Samuel Kimani, que levou o ouro. Odair compete ainda nos 1.500m rasos, que tem primeira fase marcada para domingo e a final na terça-feira. Ele vai reencontrar Kimani nessa modalidade.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) ainda entrou com recurso contra o queniano Samuel Kimani, porém o Comitê Rio-2016 optou por rejeitá-lo. Segundo o presidente do CPB, Andrew Parsons, havia irregularidade na venda do queniano, que estava acima dos olhos. Em provas de deficiência visual dessa classe, qualquer entrada de luz pode colocar um competidor em situação de vantagem. O CPB ainda pode recorrer e levar o caso a um júri de apelação.

Primeiro ouro

Logo em seguida veio um ouro surpreendente e dramático. Em sua primeira Paralimpíada, o paulista Ricardo Costa conseguiu ultrapassar a marca do recordista mundial, o americano Lex Gilette, em seu útimo salto e garantiu o lugar mais alto do pódio.

Costa foi consistente em todos os saltos, liderando a prova com folga até o sexto salto com 6,41m. Gilette, então, saltou 6,44m, faltando apenas dois saltos. Na tentativa seguinte, Ricardo marcou 6,43m. Na última chance, saltou 6,52m, reclamando o ouro de forma incontestável.

Ricardo, que é irmão da recordista mundial no salto em distância Silvânia Costa, disse que os dois se ajudam na carreira. "A gente é muito parecido, em tudo, até no esporte. Eu comecei antes, ela veio depois e a gente fica se incentivando o tempo todo".

Show na piscina

O momento mais esperado no parque aquático, no parque olímpico, foi a prova dos 200m livres classe S5, que conta com o já lendário Daniel Dias. O paulista foi aplaudido do momento em que entrou até o momento que deixou a piscina. Sobrou no primeiro lugar com 2m27s e garantiu sua 16ª medalha de ouro paralímpica, sendo a 11ª de ouro. Para fechar a noite, Ítalo Pereira conquistou o bronze na mesma prova, porém na categoria S7.

*A repórter viajou ao Rio de Janeiro à convite da Nissan

