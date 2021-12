Brasil fica com a prata no revezamento 4x100m livre

Os brasileiros Daniel Dias, André Brasil, Ruiter Silva e Phelipe Rodrigues conquistaram a medalha de prata no revezamento 4x100 metros livre com o tempo de 3:48.98 na noite desta quarta-feira, 14.

A equipe da Ucrânia com o tempo de 3:48.11 ficou com o ouro e a chinesa terminou a prova com 3:50.4, ficando com o bronze.

