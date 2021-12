Brasil encara Argentina em busca do penta no futebol de 5

A seleção brasileira de futebol de 5 volta a campo das Paralimpíadas de Tóquio, na manhã deste sábado, 4, às 5h30 (horário da Bahia), em busca da quinta medalha de ouro paralímpica na modalidade. Na decisão, um confronto digno de final de campeonato. Um duelo entre Brasil e Argentina valendo título nem precisa de introdução, rivalidade é jogo duro todo dia em qualquer lugar. Seja em Copa América, no vôlei, no videogame ou no futebol de 5 paralímpico – se tem 'hermanos' do outro lado, os brasileiros querem vencer.

Brasil e Argentina reeditam Atenas-2004, quando o time verde e amarelo bateu o rival pelo primeiro ouro paralímpico da modalidade. Agora, valendo o pentacampeonato para um lado e ouro inédito para o outro, o jogo promete pegar fogo. Há 17 anos, os argentinos deram sufoco. Depois de empate sem gols no tempo regulamentar, a Amarelinha venceu nos pênaltis: 3 a 2.

Além do baiano Jefinho, que tem no currículo três das quatro medalhas de ouro conquistadas pelo futebol de 5 brasileiro – ficou de fora apenas da estreia da modalidade – outros dois baianos estarão em quadra. O fixo Cássio busca sua terceira conquista consecutiva. Já o soteropolitano Gueguéu pode colocar a dourada no peito pela segunda vez – esteve presente em Londres-2012, mas ausente do grupo que foi tetracampeão na Rio-2016.

