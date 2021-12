Atleta de Cabo Verde é pedida em casamento após prova dos 200m rasos

Um momento inusitado aconteceu nas Paralimpíadas de Tóquio, após a conclusão da prova dos 200m rasos da classe T11 (deficientes visuais), na noite desta quarta-feira, 1º, no estádio Olímpico. A atleta de Cabo Verde, Keula Nidreia Pereira Semedo, foi pedida em casamento pelo seu guia, Manuel Antônio Vaz da Veiga.

Após o fim da disputa, antes que as atletas tirasse a foto, o condutor se ajoelhou em frente a corredora e realizou o pedido. Já com a aliança no dedo, Keula se jogou nos braços do futuro marido, abraçando-o no meio da pista. A cena foi aplaudida pelos demais competidores e presentes no local.

Na quarta bateria da classificatória, a dupla de Cabo Verde terminou na última colocação, com 33s04 (melhor marca da temporada), e não avançou para as semifinais.

