André Brasil chega em terceiro e conquista sua primeira medalha

Um dos principais nomes da natação paralímpica brasileira, André Brasil conquistou a medalha de bronze na noite desta segunda-feira, 12. Após "bater na trave" duas vezes, com um quarto lugar em duas provas, ele chegou em terceiro lugar nos 100 metros borboleta. Foi sua primeira medalha nos Jogos Paralimpícos do Rio de Janeiro.

O atleta contou com grande apoio da torcida, que foi mais uma vez em bom número ao Estádio Aquático, no Parque Olímpico. Pela manhã, André Brasil havia feito o melhor tempo em sua eliminatória e estava confiante em uma medalha. Na final, ele marcou o tempo de 25s80. O ouro ficou com o ucraniano Denys Dubrov, que estabeleceu novo recorde mundial (25s41). Seu compatriota Maksym Krypak ficou em segundo (25s50).

Terceiro maior medalhista paralímpico do País, atrás apenas de Daniel Dias e de Clodoaldo Silva, André Brasil conquistou sua primeira medalha nos Jogos do Rio-2016 na terceira tentativa, a décima primeira na história das Paralimpíadas. Ele havia ficado em 4º lugar na prova dos 50 metros livre e dos 100 metros costas.

