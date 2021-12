Acompanhe a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos

Os Jogos Paralímpicos começam nesta quarta-feira, 7, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com muita dança e emoção, a cerimônia de abertura ocorre a partir das 18h15. A festa contará ainda com o desfile das delegações. Já a Pira Paralímpica é a mesma escultura dos Jogos Olímpicos. A competição, que vai até o dia 18 de setembro, reunirá 4.350 atletas (entre eles, 285 brasileiros) de 176 países, em 23 modalidades, que disputarão 528 medalhas. Acompanhe cada detalhe da cerimônia, por meio do Twitter da organização da Rio-2016 e da repórter de A TARDE, Juliana Lisboa.

