Paraguai vence Venezuela por 1 a 0 pelas Eliminatórias

O Paraguai venceu a Venezuela por 1 a 0 nesta terça-feira, em Mérida, pela segunda rodada das Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2022.

O gol da vitória dos visitantes foi marcado pelo volante Gastón Giménez (84), após completar cruzamento feito na linha de fundo por Alberto Espínola.

Já nos acréscimos finais, a seleção venezuelana teve a oportunidade de empatar em cobrança de pênalti efetuada pelo volante Herrera mas que foi defendida pelo goleiro Antony Silva.

Com este resultado, os paraguaios somam quatro pontos em dois jogos pelo torneio classificatório para o Mundial do Catar, enquanto os donos da casa seguem sem pontuar.

As duas equipes voltam a entrar em campo pelas Eliminatórias no dia 12 de novembro, com a seleção paraguaia viajando para enfrentar a Argentina e a Venezuela encarando fora de casa o Brasil,

