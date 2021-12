Para Neymar, saldo dos amistosos da seleção é positivo

O atacante Neymar considera que as duas vitórias por 1 a 0 que a seleção brasileira conseguiu nos amistosos contra Colômbia e Equador nos Estados Unidos deixaram um saldo positivo para a reconstrução da equipe depois do fracasso na Copa do Mundo. "O saldo é muito bom, muito positivo. São dois jogos difíceis, e que a gente acabou vencendo. Estamos felizes pelos resultados", afirmou o craque do Barcelona após o triunfo sobre o Equador por 1 a 0 em New Jersey.

O camisa 10 deu o passe para Willian fazer o gol da vitória, em uma jogada ensaiada nos treinamentos, mas teve de explicar a chance que perdeu na pequena área, a cerca de quatro metros do gol. Mas não mostrou abatimento. "A bola veio um pouco forte, porque tinha que vir forte mesmo. Ela acabou saindo um pouco de direção, eu só coloquei o pé para ela bater, mas ela acabou subindo. Fazer o que? Faz parte", desdenhou.

Para o jogador, o gramado do Estádio MetLife prejudicou a seleção. Utilizado para partidas de futebol americano, com grama sintética, o piso recebeu uma cobertura de grama natural, o que diminuiu a velocidade da bola. "O campo deixou a desejar. No nosso modo de ver foi horrível, mas a gente tem que jogar, faz parte", concluiu o atacante que, mesmo com apenas 22 anos, foi escolhido Dunga para ser o novo capitão, substituindo o zagueiro Thiago Silva, líder na Copa e que não foi convocado por Dunga por estar contundido.

"Líder novo, sou um dos mais novos aqui, mas estou muito feliz. Nesses quatro anos aprendi muita coisa, desde a estreia até hoje. E hoje ajudo o que eu posso quando chega alguém novo, para deixar o cara mais à vontade", afirmou.

Neymar já retornou à Europa para apresentar ao Barcelona, que vai enfrentar o Athletic Bilbao, sábado, no Camp Nou, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

