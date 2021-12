Para Dunga, mundo do futebol queria ver Neymar em campo

Todo mundo que gosta do futebol queria ver Neymar em campo, afirmou no sábado o técnico Dunga, depois da punição contra a estrela da seleção, que está fora do restante da competição.

"Neymar é um representante, um personagem do futebol, as punições para ele foram muito grandes. É lógico que todos que amamos o futebol queremos ver ele em campo, e não só Neymar, mas também Alexis Sánchez, Lionel Messi, Angel Di Maria...", declarou Dunga em coletiva de imprensa, antes da partida contra a Venezuela, pelo Grupo C.

Dunga evitou criticar o processo disciplinário da Conmebol, que puniu o jogador por quatro jogos depois da derrota por 1 a 0 contra a Colômbia pela confusão que causou ao final da partida.

"Temos as pessoas no jurídico da CBF que vão fazer o contraponto das decisões tomadas. Nós não queremos nada a nosso favor, não queremos nada contra nós. Tudo parelho. Julgamentos iguais para todos na competição", declarou Dunga em coletiva de imprensa na véspera do jogo.

O técnico questionou o cartão amarelo recebido por Neymar na partida contra a Colômbia, num lance em que o craque brasileiro foi acusado de tocar na bola com a mão propositalmente.

"Neymar recebeu 20 porradas (...) perdeu o equilíbrio e tocou na bola com a mão e levou o amarelo. Agora eu pergunto: quem deve levar o cartão? Quem perde o equilíbrio ou quem da a porrada?", questionou.

Ao fim da partida, Neymar foi expulso por iniciar uma confusão em campo, depois de acertar uma bolada em Pablo Armero e dar uma leve cabeçada em Jeison Murillo. A punição acabou sendo mais severa porque o árbitro relatou insultos proferidos pelo atacante no túnel que leva aos vestiários.

"Se cada um de nós fosse cortado por um erro, ninguém estaria aqui. Estamos aqui para fazer crescer os jogadores", refletiu Dunga, que garante que a decisão de ficar ou não com o elenco pelo restante da competição será de Neymar.

Brasil e Venezuela, ambos com três pontos no Grupo C, jogam a classificação às quartas de final neste domingo, a partir de 18h30, horário de Brasília, no estádio Monumental de Santiago.

