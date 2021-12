Para Armstrong, maior feito da sua carreira foi a Livestrong

O americano Lance Armstrong, sete vezes ganhador do Tour de France, explicou nesta sexta-feira, 21, durante uma visita ao México, que o mais importante que alcançou em seu retorno ao ciclismo profissional em 1998, após lutar contra um câncer, foi criar a organização Livestrong.

O ciclista, que é acusado de doping, esteve no estado de Durango, no México, para ditar uma conferência sobre sua luta contra o câncer e apresentar a 15ª edição da Volta Ciclística de Durango-Mazatlán.

Em 1996, Lance Armstrong foi diagnosticado com câncer avançado no testículo, com metástases no pulmão e no cérebro. Sem nunca desistir, venceu a batalha e, um ano mais tarde, criou a Fundação Lance Armstrong (Livestrong) com o objetivo de combater o câncer no mundo.

"De toda minha carreira, desde minha volta ao ciclismo em 1998 a tudo o que me levou ganhar o Tour de France, o mais importante foi fundar uma organização como a Livestrong", disse Armstrong.

"Mudamos a vida de muita gente no México, África do Sul, Austrália, França, Estados Unidos e em qualquer parte do mundo", comentou o ciclista, que disse que sua organização é muito honrada "de trabalhar no México", onde foram investidos mais de US$ 1 milhão em campanhas para falar sobre a doença.

"Sobrevivi ao câncer, sou fundador da Livestrong, amo o México e sim, ganhei sete vezes o Tour de France", disse em espanhol, lembrando que em 1994, esteve no país para correr a Volta do México.

"A melhor decisão da minha vida foi fazer a minha luta contra o câncer virar pública", apontou Armstrong.

A Volta de Durango-Mazatlán acontecerá entre esta sexta-feira e sábado, em uma distância de 150 quilômetros.

O americano voltará ao México no próximo dia 15 de novembro para fazer parte de um ciclo de conferências do World Business Fórum, na cidade do México, quando ditará a conferência "Paixão, motivação e resultados que superam os limites".

Armstrong enfrenta uma sanção por parte da Agência Antidoping dos Estados Unidos que pretende cassar seus sete títulos do Tour de France, assim como os títulos que ganhou entre 1998 e 2005.

