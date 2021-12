Papa é "religioso" até para pagar mensalidade do time

Mesmo vivendo do outro lado do mundo, o papa Francisco paga "religiosamente" todos os meses a cota social ao clube de futebol argentino de sua paixão, o San Lorenzo de Almagro.

O vice-presidente da entidade, fundada por um sacerdote e apelidada de "os santos de Boedo" pelo bairro de Buenos Aires onde nasceu, garantiu nesta segunda-feira que o pontífice nunca deixou de ter sua cota em dia, apesar de não pisar em solo argentino desde que foi eleito papa, em março.

"Paga sua cota religiosamente todos os meses por débito automático,...está em dia", disse ao canal esportivo Fox Marcelo Tinelli, que também é apresentador da televisão argentina.

Apesar de ser simpatizante do clube por décadas, somente em 2008 o então arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, recebeu o carnê de sócio do San Lorenzo.

Desde o início de seu pontificado, Francisco ganha como presente várias camisas azuis e vermelhas do San Lorenzo, e também recebeu no Vaticano o presidente do clube, Matías Lammens.

