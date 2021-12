Pancadaria e cambistas no entorno da Fonte Nova

Mesmo após um ano de Fonte Nova, completado hoje, o torcedor baiano ainda apresenta hábitos reprováveis nos grandes jogos na arena.

Neste domingo, 6, uma confusão na chegada dos torcedores rivais e a ação dos cambistas chamaram a atenção antes do primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano - o sexto clássico disputado no estádio da Copa do Mundo.

A pancadaria aconteceu no lado leste da arena, próximo à entrada dos torcedores visitantes e da entrada de carros para o estacionamento. Segundo a polícia que estava no local, um torcedor do Vitória tentou acertar uma lata de cerveja na torcida do Bahia que passava ao lado. Começou assim a pancadaria entre os envolvidos.

A tropa de cavalaria da Polícia Militar agiu rapidamente, dispersando os envolvidos. Segundo os policiais, não houve necessidade de ação mais enérgica, como a detenção deles.

Apesar de contida a pancadaria, o clima no local continuou confuso. O ponto era o único de acesso para a torcida do Vitória ao estádio. Para chegarem ao portão, eles tinham que passar entre os carros que tentavam acessar o estacionamento destinado para o Lounge Premium e para os camarotes, além dos torcedores do Bahia que caminhavam para os outros portões da Fonte Nova.

A situação criou desconforto entre os visitantes. "Agora eu consigo me virar. Mas no jogo passado foi a mesma coisa e eu não sabia para onde ir", disse o torcedor do Vitória, João Cedraz. "Tá bastante confuso para entrar por aqui. Falta gente para orientar", reclamou Augusto dos Santos, torcedor do Bahia.

Cambistas

Uma velha prática persiste em torno da moderna Fonte Nova: a ação dos cambistas.

A reportagem conseguiu encontrá-los em ação principalmente nos pontos de maior aglomeração dos torcedores: os portões da Ladeira da Fonte das Pedras, no setor norte, e na entrada para o Portão Sul, próximo ao Dique do Tororó.

Os preços praticados entre os cambistas variavam de acordo com a proximidade com o estádio. No topo da Ladeira da Fonte das Pedras era possível encontrar o setor Super Norte, vendido originalmente a R$ 30 a inteira, por R$ 40. No final da ladeira, próximo ao Portão Norte 1, era possível encontrar o mesmo ingresso por R$ 60.

