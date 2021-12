Panamá será primeiro amistoso da seleção brasileira em 2019

A Confederação Brasileira e Futebol (CBF) definiu nesta segunda-feira, 11, o primeiro adversário da Seleção em 2019. O amistoso marcado para o dia 23 de março, às 14h (horário de Brasília), será contra a equipe do Panamá, no Estádio do Dragão, em Portugal. A entidade antecipou também o segundo jogo, que será realizado três dias depois, contra a República Tcheca, na cidade de Praga.

A convocação para as partidas devem ocorrer entre os dias 28 de fevereiro ou 1º de março. No entanto, já foi confirmado pela comissão técnica que o atacante Neymar não estará presente em nenhum dos amistosos, devido a uma fratura no pé direito, sofrida no fim de janeiro. Os jogos servirão de preparação para a Copa América, que ocorre entre junho e julho deste ano.

O histórico canarinho contra os panamenhos é bastante favorável. No último confronto, realizado em 2016, a seleção triunfou com o placar de 2 a 0. Além disso, houve outras três goleadas em jogos anteriores, onde o Brasil venceu duas vezes por 5 a 0 e uma vez por 4 a 0. Essa última, dias antes da Copa de 2014.

