Zanetti corre contra o tempo para se adaptar antes da estreia no Pan

A dois dias da estreia nos Jogos Pan-Americanos, os atletas da ginástica artística masculina tentam se adaptar aos aparelhos do Toronto Coliseum. O campeão olímpico Arthur Zanetti sabe que é preciso correr contra o tempo e tirou proveito do treino de pódio da última quarta-feira para sentir o local de competição.

"Tem de se acostumar um pouco mais rápido. Aqui são duas ou três subidas nos aparelhos", contou. E ele explicou quais são as principais diferenças notadas pelos atletas na atividade oficial dos Jogos. "O aparelho por ser novo é um pouco mais duro, os colchões, o pódio e a parte da iluminação, mas acho que isso é o de menos."

Para o técnico Marcos Goto, a maior mudança é que a equipe brasileira não treina no solo que será usado no Pan. "É um solo novo, que acabou de dar uma ajustada. Vai demorar um pouco para todo mundo se acostumar com ele. Chega no final da prova e todo mundo está cansado porque exige bem mais das pernas deles", analisou.

Depois de um período de treinos nos Estados Unidos, a equipe brasileira reencontrará os ginastas americanos na competição continental. No entanto, essa prévia não deve trazer prejuízos para os conjuntos. "Não interfere em nada. Eles já conhecem a nossa série faz muito tempo, a gente conhece a deles. Não tem o que esconder", afirmou Arthur.

Grande nome nas argolas, Zanetti também competirá no salto e no solo em Toronto. A estratégia foi definida pela comissão técnica com o objetivo de usar o Pan como preparação para o Mundial de Glasgow, em outubro, quando o Brasil buscará a classificação por equipes para a Olimpíada do Rio, em 2016. A escolha por "generalistas" alterou o método de trabalho dos ginastas.

"Se o Arthur não fizer solo e salto, não vai entrar na equipe. Tem que se enquadrar. Qualquer atleta para estar na equipe hoje tem que contribuir. Não adianta ser campeão olímpico em um aparelho e não contribuir nos outros", destacou Goto.

No sábado, o Brasil iniciará sua participação nas barras paralelas, seguirá para a barra fixa, solo, cavalo com alças, argolas e encerrará sua participação no salto. A equipe também conta com Arthur Nory Mariano, Caio Souza, Francisco Barretto Júnior, Lucas Bitencourt e Petrix Barbosa.

