Thiago Pereira sonha com recordes, mas prega cautela: 'Sei das dificuldades'

Thiago Pereira está a uma medalha nos Jogos Pan-Americanos de superar Gustavo Borges como maior medalhista brasileiro, a cinco de se tornar o maior medalhista da história do evento e a sete ouros de chegar à glória máxima de maior vencedor de todos os tempos. Ele deverá disputar oito provas no Canadá e está entre os favoritos para pódio em todas elas. Mesmo assim, o nadador procurou demonstrar cautela nesta quinta-feira.

"Os recordes são emocionantes, é meu sonho, seria maravilhoso (batê-los). Mas eu sei das dificuldades que vai ser", afirmou Thiago, na área internacional da Vila dos Atletas. "É um sonho. Difícil é, mas é uma competição e tudo pode acontecer. Vou estar superbem, estou superconfiante."

Apesar de não esconder o sonho de bater os recordes - esse, aliás, foi um dos motivos que levaram o nadador a participar da competição, num momento em que alguns dos principais atletas de ponta preferiram se preservar para o Mundial de Kazan -, Thiago diz que está mais preocupado com cada prova, e não com o total delas.

"Meu grande objetivo no Pan, como em todas as competições que tive na carreira, é pensar o dia pós dia", disse. "Vou viver cada momento na sua hora. Antes de brigar pelas medalhas tem a eliminatória para estar na final, então é um passo de cada vez. Algumas provas, se der, vou dosar na parte da manhã (classificação). Tem que ser bem pensado durante a semana. A questão do recorde a gente tem que deixar rolar."

O nadador lembrou ainda que as provas deste ano serão disputadas em um espaço de tempo menor do que em outras edições dos Jogos, o que diminui o tempo de descanso. Mesmo assim, procurou não demonstrar muita preocupação.

"Dificulta um pouco porque acaba acumulando um pouco mais as provas, mas tem um lado bom também. No Rio (em 2007) a gente teve semifinal, então foi bem mais longa e bem mais difícil. Em Guadalajara (2011) teve a altitude, então foi outro fator. E agora diminuiu os dias, mas pelo meu cronograma não está tão tenso assim."

