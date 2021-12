Thiago Pereira se torna maior medalhista da história do Pan

O nadador brasileiro Thiago Pereira, de 29 anos, se tornou o maior medalhista na história dos Jogos Pan-Americanos. Neste sábado, 18, ele conquistou a medalha de prata nos 200m medley em Toronto, chegou ao seu 22º pódio na competição e igualou os números do ginasta cubano Erick López, que já se aposentou.

O ouro da competição ficou com o também brasileiro Henrique Rodrigues, que bateu o recorde pan-americano na prova. Ele concluiu a prova com 1m57s06. A marca pertencia a Thiago Pereira, no Pan do Rio de Janeiro, com o tempo de 1m57s79

Porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura, Thiago precisou de quatro Pans para igualar a marca de López. A primeira de suas medalhas foi em Santo Domingo-2003, quando foi bronze nos 400m medley.

QUADRO DE MEDALHAS

