Thiago Pereira desabafa e posta imagem da polêmica

A ficha ainda caiu para Thiago Pereira, que perdeu a medalha de ouro dos 400m medley por conta de sua desclassificação. Na noite da última quinta-feira, o carioca terminou a prova em primeiro lugar, mas teve a vitória cancelada pela arbitragem, que enxergou uma irregularidade na virada do peito para o crawl.

Nas redes sociais, o indignado nadador postou uma imagem mostrando que, segundo ele, tocou a borda da piscina com as duas mãos simultaneamente. A comissão técnica brasileira entrou com uma apelação, negada pela arbitragem.

Posto isso, o ouro foi para o também brasileiro Brandonn Almeida, que em Toronto sagrou-se campeão pela primeira vez nos Jogos Pan-Americanos. A Thiago Pereira, restou o desabafo.

Thiago tornou-se o brasileiro com o maior número de medalhas em Jogos Pan-Americanos, na última quarta, 15, quando levou o ouro no revezamento 4x200m livre e o bronze nos 200m peito, chegando aos 21 pódios e superando Gustavo Borges, que soma 19.

Com o ouro retirado nos 400m medley, Thiago ainda não alcançou o ex-ginasta cubano Érick López, maior medalhista do Pan, com 22 láureas.

O brasileiro ainda terá mais duas chances de obter o feito em Toronto, onde disputará as provas dos 200m medley e o 4x100m do mesmo estilo. Ele voltará às piscinas neste sábado, dia 18.

