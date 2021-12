Tenista brasileiro vence jogo com duas torcedoras

A estreia da principal revelação brasileira do tênis no Pan de Toronto foi com vitória, vista apenas por duas torcedoras.

Orlando Luz, 17, bateu nesta sexta-feira, 10, o hondurenho Alejandro Obando, de 23 anos. Orlandinho, como é conhecido no circuito, dominou toda a partida e a fechou em 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/1, em uma hora e 15 minutos de jogo. Foi a estreia do gaúcho de Carazinho em uma competição adulta representando o Brasil.

Orlandinho jogou na quadra cinco do Centro Canadense de Tênis, onde são disputadas grandes competições dos circuitos profissionais masculino e feminino.

No entanto, a partida foi em uma quadra sem arquibancada. As únicas duas torcedoras, Daniela e Juliana Almenara, chegaram quando o jogo já estava no fim. Os ingressos custaram 30 dólares canadenses (cerca de R$ 72).

adblock ativo