Seleção masculina de handebol vence por 30 gols e vai invicta à semi

Conforme já era esperado, o Brasil sobrou no Grupo A do handebol masculino do Jogos Pan-Americanos de Toronto. No seu último compromisso pela fase de classificação, ganhou da República Dominicana por 30 gols de vantagem: 48 a 18. Com o resultado, vai chegar invicta à semifinal.

No jogo, o time do técnico Jordi Ribera apresentou evolução. Afinal, também levara apenas 18 gols do Uruguai, no domingo. O ataque, porém, desta vez fez 10 gols a mais. Só o primeiro tempo terminou 30 a 7, o que indica uma média de um gol por minuto.

Chiuffa marcou 10 gols e terminou com artilheiro de um jogo no qual os goleiros dominicanos quase não trabalharam. Alemão fez nove gols em nove arremessos. Raul e Lucas Cândido balançaram as redes seis vezes cada um.

O adversário da semifinal sai apenas no último jogo do dia, podendo ser Argentina, Chile ou Cuba. A tendência, entretanto, é que Brasil e Argentina repitam a final das três últimas edições dos Jogos Pan-Americanos e dos últimos sete Campeonatos Pan-Americanos. O Brasil é freguês e perdeu as últimas quatro dessas decisões.

