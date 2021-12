Seleção feminina massacra Venezuela no polo aquático e lidera grupo no Pan

A Seleção Brasileira feminina de polo aquático cumpriu o seu objetivo nesta quinta-feira e assumiu a liderança do Grupo B nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Com facilidade, a equipe massacrou a Venezuela por 18 a 1 e obteve a sua primeira vitória na competição.

Mais do que a vitória, o que importava mesmo era obter um saldo de gols expressivo que deixasse o Brasil à frente do Canadá, adversário de estreia da seleção no Pan, em duelo que terminou empatado em 7 a 7. E foi exatamente isso o que as brasileiras conseguiram, ficando com um saldo positivo de 17 gols contra os 11 do Canadá, que anteriormente bateu a Venezuela por "apenas" 15 a 4.

O resultado põe pressão nas canadenses, que voltam a cair na piscina nesta quinta-feira para fechar a participação na fase de grupos diante de Porto Rico, adversárias das brasileiras no próximo sábado, quando será possível saber qual resultado elas precisarão conquistar para avançarem às semifinais na liderança da chave - isso é importante para evitar um confronto com a seleção dos Estados Unidos, favorita ao título, antes da decisão.

Diante da Venezuela, as brasileiras fecharam o primeiro período vencendo por 4 e 0 e ampliaram a vantagem para 6 a 0 no segundo. A maior produção ofensiva da seleção se deu no terceiro período, quando a equipe fez 13 a 1. E a equipe concluiu o seu triunfo com mais cinco gols marcados no último período. Izabella Chiappini foi o principal destaque do massacre ao anotar sete gols.

