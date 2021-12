Seleção de polo aquático vence no masculino e feminino

A seleção brasileira feminina de polo aquático venceu a sua segunda partida no Pan.

A equipe derrotou a Venezuela nesta quinta-feira, 9, por 18 a 1, e chegou aos três pontos na classificação.

Com uma vitória e um empate contra o Canadá na estreia do torneio, o Brasil encerra a fase de classificação no sábado, 11, contra Porto Rico, às 13h (da Bahia).

No masculino, a seleção conseguiu sua terceira vitória e garantiu a ponta do seu grupo. A vítima da vez foi o México, que levou 22 a 9. A equipe, agora, só cai na piscina na segunda-feira, 13.

