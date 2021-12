Seleção brasileira de futebol já está no Canadá

Após uma semana de treinamentos na Granja Comary, no Rio de Janeiro, a seleção masculina de futebol - de Rômulo e Bruno Paulista, do Bahia, e Euller, do Vitória - chega a Toronto na manhã desta terça-feira, 7, e faz, às 16h30 do Brasil, seu primeiro treino em solo canadense. O time feminino, que já estava no Canadá por conta da Copa do Mundo, finalizada no último domingo, teve sua primeira atividade na segunda, 6, à tarde. As mulheres estreiam no sábado, às 19h, contra a Costa Rica. Já os homens debutam no domingo, contra os donos da casa. Uma curiosidade é que todos os jogos de futebol do Pan acontecerão em um mesmo estádio: o CIBC Hamilton Pan Am Soccer Stadium, na cidade de Hamilton, a 70 km de Toronto. Assim como aconteceu em todos as arenas do Mundial Feminino, o gramado é artificial, o que já gerou muitas reclamações dos atletas também. No masculino, o grupo do Brasil tem Canadá, Peru e Panamá. No feminino, Canadá, Costa Rica e Equador. Os dois primeiros de cada chave se classificam às semifinais do torneio, que tem finais marcadas para os dias 25 (mulheres) e 26 (homens) de julho.

