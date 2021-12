Quinto no Mundial, brasileiro decepciona e fica fora da final no tiro ao prato

Quinto colocado no Campeonato Mundial de Tiro Esportivo do ano passado e recordista dos Jogos Pan-Americanos, o veterano Rodrigo Bastos decepcionou em Toronto. Aos 48 anos, o paranaense foi eliminado como 13.º colocado na fase de classificação da fossa olímpica, prova de tiro ao prato. Apenas os seis primeiros avançavam à semifinal.

Bronze no Pan de Indianópolis (1987) e prata em Santo Domingo (2003), Rodrigo havia terminado o primeiro dia da classificação no terceiro lugar. O dentista foi mal na segunda etapa, nesta terça-feira, 14. Acertou apenas 60 de 75 pratos disparados e terminou com 105 acertos de 125 possíveis.

Como comparação, havia feito 123 pontos no Mundial do ano passado, quando avançou à final para terminar em quinto. Naquele torneio, três vagas nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 estavam em jogo. No Pan, são mais duas, e a expectativa era que Rodrigo pudesse enfim alcançá-las.

Agora, só resta mais duas tentativas, na etapa de Copa do Mundo em Gabala (Azerbaijão), em agosto, e no Mundial de Lonato (Itália), em setembro - cada um dos eventos vai distribuir duas vagas. O Brasil tem direito a convite na fossa olímpica masculina na Olimpíada, mas pretendia não precisar deles, para poder reivindicar lugar em outras provas, em troca.

Na fossa olímpica de Toronto, o Brasil ainda teve Eduardo Correa, que também decepcionou, com 105 pontos, no 14.º lugar, logo abaixo de Rodrigo. Aos 50 anos, ele vinha passando de 119 pontos regularmente em competições internacionais. No Pan, teria sido suficiente para ficar em primeiro lugar.

MAIS PAN - Outro veterano do tiro esportivo brasileiro, Emerson Duarte, de 43 anos, terminou em terceiro na primeira parte da fase de classificação da pistola de tiro rápido 25m. Somou 288, de 300 possíveis. Iosef Forma é o 12.º. Na prova feminina, Rachel Silveira é apenas a 16.ª colocada. Em ambas as disputas o Brasil tem convite para a Olimpíada.

