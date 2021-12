Quarteto do Brasil conquista prata na canoagem no Pan

O Brasil subiu ao pódio na primeira disputa de medalhas encerrada neste domingo nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Na canoagem de velocidade, os competidores do País garantiram a prata na disputa do K4 1000 metros ao completarem a distância em 3min01s869.

Assim, o quarteto formado por Roberto Maehler, Vagner Souta, Celso Dias e Gilvan Ribeiro, ficou atras apenas da equipe de Cuba e por uma diferença pequena, de 0s125, pois os adversários completaram os mil metros em 3min01s744. O pódio do K4 1000m foi completado pela equipe da Argentina, que ficou em terceiro lugar, com o tempo de 3min02s079.

A prata assegurada neste domingo foi a primeira medalha conquistada pelo Brasil na disputa da canoagem de velocidade em duas finais já realizadas nesta edição do Pan. Além disso, o segundo lugar representa um resultado melhor do que o obtido em 2011, quando um quarteto brasileiro assegurou a medalha de bronze.

Ainda neste domingo, outros três brasileiros participam de provas da canoagem, mas todos eles ainda pelas eliminatórias. Edson Isaias vai competir no K1 200m, Isaquias Queiroz, disputará C1 200m e Edileia Matos participará da fase classificatória do K1 200m.

Agora, com a prata da canoagem, o Brasil passa a somar cinco medalhas no Pan de Toronto. O País acumula um ouro, três pratas e um bronze, na sexta colocação no quadro geral de medalhas.

