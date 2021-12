Parapan: Brasil ganha mais um ouro e um bronze na natação

O Brasil ganhou nesta segunda-feira, 10, mais medalhas na natação, nos Jogos Parapan-Americanos, em Toronto. O nadador Andre Brasil ficou com o ouro nos 100 metros borboleta S10 e quebrou o recorde do Parapan, com 56,72 segundos. Na mesma prova, o brasileiro Phelipe Andrews ficou em quarto lugar.



O bronze veio com o Vanilton Filho que nadou os 100 metros borboleta S9 em 1'04"65. Nos 100 metros peito SB11, Alex Viana ficou em quarto lugar.



Mais cedo, nas eliminatórias dos 50 metros borboleta S5, a nadadora brasileira Joana Neves quebrou o recorde do Parapan, com a marca de 48,14 segundos.



O Brasil também já ganhou hoje os jogos de goalball, vencendo os Estados Unidos por 9 a 2, e no vôlei sentado, vencendo a Costa Rica por 3 sets a 0.

adblock ativo