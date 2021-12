Pan: baiano tentará conseguir os primeiros pódios do estado

O ouro pode não ser uma garantia, mas não há uma pessoa sequer no complexo de canoagem de velocidade de Welland que não aposte em duas medalhas hoje para o baiano Isaquias Queiroz. Seriam as primeiras do estado no Pan de Toronto.

Ele rema em duas provas e é favorito ao topo em ambas: o C2-1000m, na qual compete ao lado do conterrâneo Erlon Silva, e o C1-1000m, onde promete uma disputa épica contra o ídolo local Mark Oldershaw, atual campeão olímpico e porta-bandeira do Canadá na cerimônia de abertura.

"Estou muito focado para a prova. Tenho confiança que posso vencer, mas não me sinto como favorito absoluto. Os canadenses têm um histórico forte na canoagem e não é à toa que Oldershaw levou a bandeira do Canadá. Ele é um atleta forte, está remando em casa, e a gente sabe que isso vai fazer ele tirar o máximo que pode aqui", disse Isaquias à reportagem de A TARDE, na cidade de Welland, que fica a 135 km de Toronto.

No último Mundial da categoria, na Rússia, no ano passado, Isaquias foi medalhista de prata na C1-1000m, e Oldershaw, bronze. Na prova, o baiano só não levou o ouro porque, na ansiedade de vencer, calculou mal uma remada e acabou caindo da canoa. Mesmo assim, ainda terminou à frente do canadense. "Não vai acontecer de novo", prometeu, garantindo ter superado o episódio. "Ficou para trás. Sei do meu potencial".

Cansaço preocupa

Isaquias se disse um pouco preocupado com a prova do C2-1000m. Ele disputará a C1-1000m às 10h50 (horário da Bahia). Às 12h05 ele remará ao lado de Erlon Silva, baiano de Ubatã, para mais um quilômetro de fortes remadas. "Isso já aconteceu outras vezes e a gente foi bem. Espero que não atrapalhe, mas a gente nunca sabe ao certo. O esforço físico numa prova desse nível é sempre muito grande", explicou.

Erlon, que ao lado do amigo e conterrâneo conquistou o bronze no Mundial da Rússia na categoria C2-200m (que não é olímpica), está confiante num bom resultado. "Estamos remando bem e treinamos muito para conquistar uma medalha. Tomara que venha o ouro", disse.

Classificado no C1-200m

Isaquias Queiroz garantiu ontem uma vaga na final da categoria C1-200m, com o melhor tempo das eliminatórias: 40s189, marca quase um segundo melhor do que a do primeiro concorrente atrás dele, o canadense Jason Mccombs, com 41s002. Nesta prova o baiano também é favoritíssimo ao ouro.

adblock ativo