Pan-Americano começa com apresentação do Cirque du Soleil

Tão icônico internacionalmente para o reconhecimento do Canadá quanto a folha de bordo vermelha bordada em sua bandeira, o Cirque du Soleil é a grande atração para abertura dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, hoje, a partir das 20h30 (horário da Bahia), na arena Roger's Centre, do Toronto Blue Jays (equipe de beisebol).

E com o peso de conseguir vender melhor a competição para o público local, os organizadores estão apostando alto que o show exclusivo, de apenas uma noite e produzido pela companhia de Montreal, possa impulsionar a população na direção das bilheterias do evento.

E o show promete. Jean Guibert, diretor artístico do grupo, diz que cerimônia de abertura do Pan-Americano representa o maior desafio dos 31 anos do Cirque du Soleil.

"É o maior evento que já fizemos em nossas vidas, feito para ser apresentado num estádio para 45 mil pessoas. É um universo muito moderno e em escala diferente do que estamos acostumados. Num show tradicional nosso, temos entre 40 e 50 pessoas no palco. Desta vez teremos 625 (de 25 diferentes nacionalidades, a maioria canadenses)", afirma Guibert, sem revelar muitos detalhes da apresentação, guardada a sete chaves pela produção.

"O que posso dizer é que vamos prestar uma homenagem aos esportes e ao Canadá, numa cerimônia de boas-vindas de todos ao Pan. Falaremos da história do país, da província de Ontário e da cidade de Toronto, que será representada, sobretudo, por sua fama de ser uma das mais multiculturais, diversas e inclusivas de todo o mundo. ", resumiu Guibert , que disse também que pela primeira vez uma narrativa de um espetáculo da companhia não será liderada por um palhaço.

"Foi um desafio criativo e logístico enorme, porque tivemos que pegar elementos políticos, culturais e protocolares dos Jogos, e colocar tudo junto, em 2h15, de maneira que ficasse tudo muito divertido para quem está em casa e no estádio, entre público e atletas. Haverá muita interação", complementou Yasmine Khalil, diretora de eventos do Cirque du Soleil.

Dentre os elementos protocolares citados por Khalil, está o momento em que a Pira Olímpica é acesa. "Vocês vão ficar impressionados. Eu garanto. Será um momento muito dramático", Saäd Rafi, diretor-executivo do Pan-2015.

Após a cerimônia, haverá uma queima de fogos de aproximadamente 12 minutos nas proximidades da CN Tower, uma torre de 553 metros que fica ao lado do Roger's Centre e é o principal cartão postal da cidade.

Desfile brasileiro

As 41 nações vão desfilar suas delegações e bandeiras durante o evento. O Brasil, com um total de 590 atletas em Toronto, terá como porta-bandeira o multicampeão Thiago Pereira, apelidado de 'Mr. Pan' pelo sucesso nos Jogos, principalmente no Rio, em 2007.

O nadador é o recordista nacional em número de medalhas na história do evento, com 12 de ouro, três de prata e três de bronze, e nadará mais oito provas em 2015: 200m e 400m medley, 100m borboleta, 100m costas e 200m peito, além dos revezamentos 4x100m (livre) e medley e 4x200m (livre).

Thiago Pereira chegou ontem a Toronto. Na Vila dos Atletas, em gesto simbólico, recebeu do Comitê Olímpico do Brasil (COB) a bandeira nacional. "É um baita de um reconhecimento, fiquei muito feliz. Acho que não tem maior honra para um atleta nacional do que carregar a própria bandeira do seu país numa competição de tremenda importância", comentou.

Transmissão

A cerimônia de abertura do Pan de Toronto será transmitida ao vivo pelo canal fechado Sportv2, a partir das 20h30. A Rede Record, que tem os direitos de exibição para as tevês abertas, não cancelará o capítulo da novela 'Os 10 mandamentos', que começa às 21h, e passará somente um VT resumido do evento a partir da meia-noite até às 1h15.

