Pan 2015 se torna o mais inclusivo da história

Famosa por ser uma cidade aberta à diversidade sexual, cultural, étnica e religiosa, Toronto faz do Pan-Americano que sedia o megaevento esportivo mais inclusivo de todos os tempos. A afirmação pode até parecer exagerada depois dos sucessos da Olimpíada de Londres-2012 e dos Jogos de Inverno de Vancouver-2010, mas pela primeira vez na história uma organização de uma competição poliesportiva dessa magnitude trabalhou em parceria com as lideranças da comunidade LGBT local para realizar o evento.

"Depois do grande passo para trás dado em Sochi-2014 [na Olimpíada de Inverno, a Rússia acusou polêmica ao manter suas leis que discriminam abertamente a homossexualidade], o apoio oficial dos Jogos Pan-Americanos é um marco para o movimento LGBT", diz o porta-voz da PrideHouse Toronto, Ryan Tollofson. Erguida no bairro gay da cidade com a ajuda do comitê organizador do Pan, da prefeitura e do banco CIBC, a PrideHouse Toronto é um centro comunitário criado por várias organizações LGBT do mundo todo, não apenas para servir de ponto de concentração para a comunidade gay durante o evento, mas também para difundir a ideia de diversidade e inclusão para toda população e turistas.

"Penso que para um atleta poder realmente alcançar a plenitude de seu potencial, ele precisa ser ele mesmo. Quando eu era atleta, o ambiente do esporte jamais foi confortável para mim, um desafio diário. E sei que essa é uma história que divido com milhares. A PrideHouse manda uma mensagem para o mundo todo, de que a inclusão é possível e necessária", diz a ex-ginasta canadense Kris Burley, que competiu em Atlanta-1996 e saiu do armário apenas no fim de sua carreira.

A PrideHouse não é uma iniciativa original de Toronto-2015. A casa existiu também nas Olimpíadas de Londres-2012 e Vancouver-2010, mas não tinha apoio oficial. No Canadá, os organizadores foram além do suporte ao local. Não por acaso a Chama Pan-Americana tem em seu design as cores do arco-íris, assim como toda a concepção de arte dos logotipos dos esportes e até mesmo os espinhos do mascote Pachi. Na Nathan Philips Square, uma das principais praças da cidade, foi erguido um grande letreiro com o nome da cidade, todo colorido.

Rio-2016 na mira

Os organizadores já iniciaram contatos para organizar uma PrideHouse nas Olimpíadas do ano que vem, no Brasil. Uma equipe do Comitê Organizador da Rio-2016 esteve em Toronto para especialmente para visitar as instalações do local e trocar experiência como os promotores. Contudo, ainda não houve um apoio oficial nem da Rio-2016 nem do Comitê Olímpico do Brasil ao movimento, como aconteceu em Toronto.

"Sabemos que o Brasil ainda não é um país tão inclusivo aos LGBTs no momento de abraçar nossas causa, mas só o fato de eles estarem mandando pessoas para cá, isso já é um ótimo sinal", avalia Catherine Meade, organizadora da PrideHouse Toronto. "O Brasil amadureceu nesse sentido. Tem o casamento igualitário legalizado e não está na lista dos 11 dos 41 países que estão aqui no Canadá em que ser gay é ilegal", complementa.

