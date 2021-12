Pan 2015: Canadá com cara de Brasil

A cidade universitária da York University é um pedacinho do Brasil no Canadá. O local, com capacidade para abrigar cerca de 55 mil alunos e 10 mil funcionários, é a casa de 127 dos 590 atletas do nosso país no Pan-Americano de Toronto.

A reportagem de A TARDE esteve no local ontem e pôde observar um gigante complexo esportivo, com equipamentos de primeira qualidade, além de quartos individuais para cada atleta. Mas, para os brasileiros que lá estão, tão importante quanto os treinos é sentir-se em casa, e a York University tem mesmo cumprido este papel.

"É ótimo não ter que se deslocar muito do alojamento para o local de treino. Mas também faz muita diferença ter arroz, feijão e farofa nas refeições", diz a atleta da luta olímpica Aline Silva, 28. "E além disso, tem esse clima bom de conviver com outras modalidades, mesmo fora da Vila Olímpica", complementa.

É assim que pensa também o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que investiu cerca de R$ 10 milhões na operação do centro de treinamentos.

"Fizemos isso com sucesso no Pan de Guadalajara (em 2011) e em Londres-2012. Além de garantir um local com toda estrutura necessária para os atletas, levamos para o Brasil o chef de cozinha da universidade para ele aprender a nossa culinária", explica Edgar Hubner, responsável pelo Time Brasil em York, que além das equipes de luta olímpica, abriga também as de judô, basquete, tênis e atletismo. Todos os outros atletas do país estão alocados na Vila Olímpica ou nas sub-vilas.

Pertinho

O pessoal do atletismo e do tênis, inclusive, nem precisará sair da York University. O estádio que será palco dos dois esportes fica dentro da universidade, a cinco minutos de caminhada dos apartamentos onde dormem os brasileiros.

Lá, o Brasil ainda tem um espaço exclusivo para fisioterapia e reabilitação médica. A equipe do COB possui ainda uma nutricionista brasileira que supervisiona o que os atletas comem. Mas é certo que ela não vai ligar muito se o chef canadense colocar um pouco mais de manteiga para alegrar ainda mais a farofa no almoço.

