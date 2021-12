Pan 2015: bicampeão mundial, baiano leva ouro na canoagem

O atleta baiano Isaquias Queiroz, de apenas 21 anos, confirmou seu favoritismo na canoagem de velocidade C1 1000 - ele é bicampeão mundial no esporte - e conquistou na manhã desta segunda-feira, 13, a medalha de ouro no Pan-Americano de Toronto.

Isaquias completou a prova com o tempo de 4min07s866 e garantou o primeiro lugar na competição. Ele se junta aos atletas brasileiros do judô (feminino e masculino), do tiro e da patinação, que também ganharam o ouro para o País.

O baiano deixou para trás o canadense Mark Oldershaw, que é medalhista olímpico e ficou com a prata ao completar a prova em 4min09s587, e o mexicano Jose Cristobal, que completou o pódio com o tempo de 4min14s572.

