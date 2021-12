Pachi: a cara do Pan

Com 41 espinhos nas costas representando cada um dos países que participam do Pan-2015, o simpático porco-espinho Pachi (significa 'aplaudindo com alegria' em japonês) é o mascote do evento. Ele nasceu de um concurso feito em escolas da província de Ontário, com menores de 16 anos. Foi a partir dos quatro mil desenhos inscritos que seis ideias foram desenvolvidas por designers profissionais.

Após isso, houve uma votação online na qual o Pachi foi vencedor com boa margem de vantagem sobre o 2º colocado. Em Toronto, ele é um sucesso e está por toda parte. Até mesmo em cima de alguns pontos de ônibus. Produtos relacionados ao Pachi têm sido responsáveis por 30% das vendas de merchandising, segundo os organizadores.

