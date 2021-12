Organização erra hino em hasteamento da bandeira do Brasil

A organização dos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015 errou a música que deveria tocar no hasteamento da bandeira do Brasil na Vila Pan-Americana, nesta quarta-feira, 8. Em vez do Hino Brasileiro, outra faixa foi reproduzida nos alto falantes na cidade canadense no momento. Constrangidos, os atletas nacionais presentes à cerimônia tentaram puxar uma versão à capela da canção.

Após sinalização do diretor executivo do Comitê Olímpico do BrasiL (COB) Marcus Vinícius Freire, a organização do Pan se desculou pelo ocorrido, corrigiu o erro e colocou o hino para tocar. O hasteamento da bandeira na Vila Pan-Americana é considerada uma cerimônia de boas-vindas da organização dos Jogos aos atletas dos países que disputam o evento continental.

Estiveram presente em Toronto nesta quarta atletas de diversas modalidades, além da mascote oficial do Brasil, a onça pintada Ginga. A cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos será realizada nesta sexta-feira, 10, mas as disputas esportivas já começaram em Toronto. A primeira modalidade com atividades é o polo aquático, que teve jogos já na terça-feira,7.

