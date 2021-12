Organização apela por venda de ingressos

A venda de ingressos abaixo do esperado tem mesmo preocupado a organização de Toronto-2015. Nesta quarta-feira, 8, os dois grandes jornais gratuitos locais ('24hrs' e 'Metro') traziam manchetes sobre o Pan, dizendo que a cidade está preparada para o início dos Jogos, mas que a comercialização de bilhetes tem sido um banho de água fria em termos de apoio da população. Dos grandes jornais, o 'Toronto Star' teve seu editorial dedicado ao assunto, questionando se o investimento não teria sido excessivo e a projeção de receber 250 mil turistas otimista demais. Até aqui, cerca de 57% das entradas já foram vendidas. Por enquanto, exceto pelos apelos na mídia de muitos porta-vozes do TO2015, os organizadores não apontam com a chance de fazerem promoções para alcançar a marca de 75%, meta designada à época em que a candidatura foi aprovada. Mulheres e crianças são os principais alvos de outdoors publicitários pela cidade. A ideia deles é aproveitar o período de férias escolares e incentivar a ida das famílias aos estádios e ginásios. Até aqui, os homens jovens são os maiores compradores de bilhetes.

adblock ativo