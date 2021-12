Nadadora baiana ganha medalha de bronze no Parapan

A nadadora baiana Verônica Almeida, 40, conquistou a medalha de bronze nos 50m Livre S7 no Parapan de Toronto, no Canadá, na noite desta segunda-feira, 10. A medalha de ouro ficou com Tess Routliff e a de prata, Sarah Mehain.

A baiana comemorou no Facebook a conquista. "E hoje vou dormir com minha Primeira Medalha Parapanamericana!!! É da Bahia!!! É Nossa!!! É do Brasil!!", escreveu. Verônica ainda pode conquistar mais medalhas, pois ainda vai participar de três provas de natação em Toronto.

