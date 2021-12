Na estreia, brasileiras do nado sincronizado ficam em quarto

As brasileiras Luisa Borges, 19, e Maria Eduarda Miccuci, 20, 'jogaram capoeira' na piscina do Centro Aquático Pan-Americano em Toronto, nesta quinta-feira, 9, e tiveram um resultado abaixo do esperado.

Ao som de berimbaus, o dueto do Brasil estreou com a quarta melhor nota (80.9667) nas apresentações técnicas do nado sincronizado.

Neste sábado, 11, elas retornam à piscina para a rotina livre. A soma das duas notas define o pódio no Pan - havia a expectativa de que elas pudessem disputar até a prata. O Canadá, dono da casa, é favorito ao título.

Nas últimas duas edições dos Jogos, o Brasil ficou com o bronze no dueto e também por equipes (totalizando oito terceiros lugares na história do nado no evento). As melhores do dia foram as canadenses Jacqueline Simoneau e Karine Thomas (88.0881).

