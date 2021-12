Mesa-tenistas brasileiros ganham mais 12 medalhas no Parapan

O Brasil conquistou nesta segunda-feira, 10, nos Jogos Parapan-Americanos, em Toronto, no Canadá, medalhas em diferentes categorias do tênis de mesa. Na competição masculina, o mesa-tenista Aloísio Lima ficou com a medalha de ouro na classe 1 individual, depois de vencer o cubano Yunier Fernandez. Na classe 10 individual, dois brasileiros se enfrentaram. Carlos Carbinato Júnior ficou com o ouro e Cláudio Massad com a prata.



Na classe 3 individual, David Freitas também ganhou o ouro na disputa com outro brasileiro, Welder Knaf, que ficou com a prata. Na classe 4, Ezequiel Babes levou a prata e, na classe 5 individual, Claudiomiro Segatto venceu o argentino Mauro Depergola e ficou com o ouro.



Mais duas medalhas masculinas foram conquistadas na classe 7. Os brasileiros Paulo Salmin e Israel Pereira Stroh ganharam, respectivamente, as medalha de ouro e prata. Na classe 8, Luiz Guarnieri Manara venceu o americano Ming Lim Chui garantindo mais um ouro para o Brasil.



Na competição feminina, o Brasil ganhou mais duas pratas: uma na classe 3, com a atleta Thais Fraga Severo, e outra na classe 5, com Maria Pereira Passos.

