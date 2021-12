Marcha atlética do Brasil conquista prata e bronze no Pan

A brasileira Érica de Sena conquistou neste domingo, 19, a medalha de prata na marcha atlética dos Jogos Pan-Americanos. Érica completou o percurso de 20 quilômetros em 1h33min3s. A vencedora da prova foi a mexicana Maria González, com o tempo de 1h29min24s. O bronze foi para a equatoriana Paola Perez, com o tempo de 1h30min53s.



Na marcha atlética masculina, o brasiliense Caio Bonfim ficou com o bronze, completando a prova em 1h24mi43s. O canadense Evan Dunfee chegou em primeiro com o tempo de 1h23min6s. Em segundo lugar, outro canadense, Iñaki Gomes, fez a prova em 1h24min25s, apenas 19 segundos à frente do brasileiro.



Outra medalha de bronze foi conquistada na ginástica rítmica, com a brasileira Angélica Quiéviquizinsqui fazendo a terceira melhor apresentação na prova de arco. A ginasta Natália Gáudio Azevedo ficou em quarto. As norte-americanas Laura Zeng e Jasmine Kerber ficaram com ouro e a prata, respectivamente. Ainda há mais provas da ginástica rítmica valendo medalhas e com chances para o Brasil nas disputas nas individuais com bolas e de equipe com fitas. Ontem, as brasileiras foram as melhores em todas as rotinas na prova geral de grupo, e conquistaram a medalha de ouro.



As modalidades em disputa no momento são canoagem - na modalidade slalom - golfe, vela e pentatlo moderno masculino.



No sábado, 18, a brasileira Yane Marques garantiu mais ouro no pentatlo moderno feminino. A atleta havia conquistado o primeiro ouro no Pan-Americano de 2007, no Rio de Janeiro. Yane também foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.



O Brasil segue em terceiro no quadro geral da competição, com 28 medalhas de ouro. O Estados Unidos superaram o Canadá, e agora lideram o torneio, com 51, enquanto os canadenses somam 49.

