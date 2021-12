Maior Pan da história terá 12 baianos

Apesar de a cerimônia de abertura estar programada apenas para sexta-feira, os Jogos Pan-Americanos de 2015 já começam amanhã, com os primeiros confrontos do polo aquático.



Esta edição, que será realizada em Toronto, no Canadá, será a mais cara da história, com um orçamento de cerca de R$ 6,5 bilhões. Só a Vila Olímpica custou R$ 1,79 bilhão.



O recorde anterior era da edição de 2007, no Rio de Janeiro, cujo investimento para a sua realização foi de R$ 3,3 bilhões.



Com a presença de cerca de 7.600 atletas, o Pan-2015 será o maior evento esportivo da história do Canadá, pois terá o dobro de participantes dos Jogos Olímpicos de Inverno disputados em Vancouver, em 2010.



Os R$ 6,5 bilhões gastos pelo país, que construiu 10 novas praças esportivas, reformou outras 15 e ainda investiu em transporte e segurança na cidade, também foi alvo de controvérsia. O então presidente do comitê organizador do evento, Ian Troop, foi demitido em dezembro de 2013, após acusações de gastos excessivos.



Os Jogos Pan-Americanos ainda envolverão 16 municípios na região de Ontario, província onde se localiza Toronto. A procura por ingressos foi grande para as cerimônias de abertura e encerramento, além das finais da maioria das modalidades.



Entretanto, até sexta-feira passada, cerca de metade dos 1,2 milhão de ingressos colocados à venda ainda estavam disponíveis. O evento termina no dia 26 de julho.



Baianos no Pan



Apesar de ter apenas 12 atletas na delegação do Brasil, composta por 600 participantes, a Bahia tem boas chances de medalha neste Pan. Na canoagem, o estado conta com quatro convocados: Isaquias Queiroz, Erlon Silva, Ariela Cesar Pinto e Valdenice Conceição. A grande esperança fica com o bicampeão mundial Isaquias Queiroz, que busca o ouro na canoagem de velocidade, categoria C1 1.000 m.



Mesmo não contando com Robson Conceição e Adriana Araújo, o boxe deve garantir medalha para o estado com Joedison 'Chocolate' Teixeira, na categoria de 64 kg. Além dele, Carlos Rocha também disputará o evento.



Na maratona aquática, a Bahia não terá dois de seus principais atletas olímpicos: Ana Marcela Cunha e Allan do Carmo. Por outro lado, Luis Rogério Arapiraca, também baiano, é um dos favoritos ao pódio. No remo, o estado terá Thiago Carvalho como único representante.



Baianas estão presentes também em esportes coletivos. No futebol feminino, Fabiana, Rafaelle Leone e a experiente Formiga vão lutar pelo ouro com a seleção brasileira. Já no basquete feminino, Isabela Ramona é uma das principais convocadas pelo técnico Luiz Zanon. Na modalidade, o Brasil luta para voltar ao pódio após ficar sem medalha no último Pan, em 2011.



Delegação brasileira



A delegação nacional para o Pan de Toronto será a maior da história do Brasil em eventos esportivos fora do país. Foram convocados 600 atletas, que serão acompanhados por treinadores, médicos, fisioterapeutas e oficiais, totalizando cerca de 1.000 pessoas.



Apesar de não ter força total em alguns esportes, como vôlei e natação, devido ao conflito com as datas de mundiais das modalidades, o 'Time Brasil' conta com nomes de peso para buscar medalhas.



Atletas com conquistas em Pan-Americanos e Olimpíadas como Robert Scheidt, na vela, Mayra Aguiar, Felipe Kitadai e Tiago Camilo, no judô, Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, no hipismo, Thiago Pereira, na natação, e Yane Marques, no pentatlo moderno, devem ajudar o país a ultrapassar o número total de medalhas da edição passada: 141, em Guadalajara-2011. O recorde continua sendo na edição de 2007 no Rio de Janeiro, com 157 medalhas.



Em Toronto, Thiago Pereira será o porta-bandeira do Brasil na festa de abertura. O nadador, dono de uma prata na Olimpíada de 2012, já conquistou 18 medalhas em Pan-Americanos: 12 de ouro, três de prata e três de bronze. Em 2015, disputará oito provas.



No Pan do Rio, em 2007, Thiago Pereira conquistou seis medalhas de ouro e carregou a bandeira do país na cerimônia de encerramento.



Clique na imagem para abrir em formato PDF <ARQUIVO ID=1536833/>

adblock ativo