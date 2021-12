Luciano Corrêa leva ouro e é bicampeão no judô

Luciano Corrêa levou o ouro no judô, na categoria meios-pesados (100kg) na noite desta terça-feira, 14. Ele venceu o canadense Marc Deschenes, o número 50 do mundo. "Fico honrado em entrar nesse seleto grupo de medalhistas. Nosso trabalho mostra que o Brasil está evoluindo", disse, em entrevista ao UOL Esporte.

O brasileiro contou com a sorte após o cubano José Armenteros, vice-campeão mundial, projetar o rival nas semifinais e ser eliminado por ter usado uma técnica ilegal. Luciano também havia vencido há quatro anos, no Pan-Americano de Guadalajara, no México.

