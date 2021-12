Judô conquista a primeira medalha para o Brasil

A judoca Nathália Brígida conquista a primeira medalha para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Neste sábado, ela venceu a equatoriana Diana Cobos na disputa pela medalha de bronze e acabou em terceiro na categoria ligeiro feminino (48kg).

Nathalia iniciou a disputa com mais iniciativa que sua adversária e passou à frente com duas punições que foram aplicadas à equatoriana. A medalha, no entanto, só foi garantida quando faltavam cerca de um minuto para o fim da luta. A paulista de 22 anos conseguiu um aplicar um yuko (imobilização do adversário por até 24 segundos), garantindo uma vantagem confortável. Com isso, Nathalia precisou apenas administrar a disputa até o fim da luta.

adblock ativo