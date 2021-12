Jogos Parapan-Americanos começam com 272 atletas brasileiros

Os Jogos Parapan-Americanos de Toronto, no Canadá, começam nesta sexta-feira, 7. A cerimônia de abertura será no estádio CIBC Parapan Am Athletics Stadium, na Universidade de York, às 19h do horário local (20h de Brasília). O evento vai até o dia 15.



Nesta edição, o Brasil disputará o Parapan com a maior delegação da competição, com 272 paratletas. As maiores delegações são do atletismo, com 50 atletas, seguido da natação, com 40, e do tênis de mesa, com 28.



A velocista Terezinha Guilhermina, que é cega, será a porta-bandeira brasileira na cerimônia de abertura dos jogos, acompanhada do guia Guilherme Santana.



Nas últimas edições do Parapan, o Brasil foi líder do quadro de medalhas em Guadalajara, no México, em 2011, e no Rio de Janeiro, em 2007. Em Toronto, a expectativa dos brasileiros é repetir o primeiro lugar.



Os atletas paralímpicos já estão instalados na Vila Olímpica, em Toronto. São 1,6 mil competidores de 28 países.

adblock ativo