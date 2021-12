Joedison sai da 'sombra' e já é bronze

Após viver por quase quatro anos à sombra de dois outros baianos na seleção brasileira de boxe, é chegada a hora do soteropolitano Joedison 'Chocolate' Teixeira brilhar. Nesta terça-feira, 21, em sua estreia no Pan-Americano de Toronto, nas quartas de final da categoria meio-médio ligeiro (até 64kg), bateu o mexicano Raul Curiel por decisão unânime dos juízes: 3 a 0. Como no torneio do esporte não há decisão de 3º e 4º lugares, a ida às semifinais representou para ele a conquista de, pelo menos, uma medalha de bronze.



"Foi uma luta difícil, porque o mexicano é um Top 10 do mundo. Lutei com confiança e imprimi meu ritmo. Espero poder repetir isso na semifinal", disse Joedison à reportagem do A TARDE ao final de seu combate. Ele encara nesta quarta-feira, 22, às 21h05 (horário da Bahia), o cubano Yasnier Toledo pelo direito de disputar a medalha de ouro da categoria.



"Nunca o enfrentei nem pude ver a luta dele, que foi logo antes da minha, e eu estava aquecendo. Mas já assisti a alguns vídeos. Ele é bom e vem de uma escola forte de boxe", comentou o baiano, que conhece muito bem as origens do seu adversário desta noite.



'Chocolate', o apelido que carrega como marca registrada, nasceu justamente pela semelhança física e do estilo de luta com um dos maiores boxeadores de todos os tempos: o cubano Eligio Sardiñas Montalvo, conhecido como Kid Chocolate, que lutou profissionalmente antes da Revolução ocorrida na ilha caribenha, em 1959. Negro e de traços muito similares aos do puglista centroamericano, ele também é ambidestro e faz dessa sua principal arma para passar por seus adversários.



Baiano em São Paulo



Joedison ganhou o apelido do seu treinador Messias Gomes, com quem iniciou no boxe após se mudar de Salvador para São Paulo, já influenciado pelo pai, o ex-pugilista Joceval Teixeira. "Saí cedo da Bahia, mas tenho o estado no sangue. Torço para o Bahia e tenho orgulho de falar que sou baiano e que venho de uma grande escola de boxeadores", conta Chocolate, que 'sofreu' por quase quatro anos como reserva de outros dois conterrâneos na seleção brasileira.



Primeiro, na categoria peso-ligeiro (até 60 kg), era 'banco' de Robson Conceição, vice-campeão mundial em 2013, no Cazaquistão, e uma das esperanças de medalha para o Brasil em 2016. Em meados de 2013, mudou para a meio-médio ligeiro (até 64 kg), na qual passou a suplente de Éverton Lopes, campeão mundial em 2011, no Azerbaijão.



"Foi dureza, mas esperei minha hora chegar e agora é hora de colher os frutos", confessa Joedison. O momento chegou para ele justamente no início deste ano, quando Éverton se profissionalizou e ficou impossibilitado de praticar o boxe olímpico. Aos 21 anos, ele agora é tratado pela comissão técnica como uma joia a ser lapidada. "É o nosso maior talento jovem hoje, sem dúvidas. A técnica dele é muito boa", diz o treinador guineense João Carlos de Barros, formado em educação física em Cuba, e que é um tido como um dos principais responsáveis pela evolução da seleção brasileira de boxe olímpico.

